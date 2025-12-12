Savona, visita del direttore marittimo della Liguria alla Capitaneria di porto

La Capitaneria di Porto di Savona ha ricevuto in data odierna la visita del presidente di Confitarma, Mario Zanetti, e del direttore generale Luca Sisto.

Gli ospiti sono stati accolti dal comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, e dal Capo Servizio Sicurezza della Navigazione, Capitano di Fregata Walter Margiotta.

In questa occasione, il board di Confitarma ha espresso il suo sincero ringraziamento al comando savonese. Questo per la quotidiana garanzia di sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente marino assicurata dal personale della Capitaneria, attività ritenuta fondamentale per lo sviluppo della marittimità dei punti di approdo e riferimento per l’intero cluster marittimo locale.

Il comandante Lo Presti ha a sua volta ringraziato il presidente Zanetti per l’importante supporto che la Confederazione offre quotidianamente all’intera classe armatoriale sia in Italia che all’estero. Ha inoltre sottolineato l’importanza della solida sinergia e del dialogo esistente tra il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e l’armamento nazionale.