Savona, sul palco dell’Antico Teatro Sacco gli studenti del liceo Chiabrera-Martini

Savona. Savona apre le porte al mondo e lo fa attraverso le voci, i volti e le esperienze di sette giovani provenienti da cinque continenti: Belgio, Australia, Brasile, Stati Uniti e Taiwan. Sono loro i protagonisti della mattinata Scuola e Mondo: storie che si incontrano, un appuntamento speciale promosso dalla Dirigente del prestigioso Liceo Chiabrera-Martini, Prof.ssa Cosimina Bencardino, con l’obiettivo di consolidare il processo di internazionalizzazione che la scuola porta avanti da anni e che si configura sempre più come un modello per l’intera città.

Sul palco dell’Antico Teatro Sacco, i ragazzi daranno vita a un momento di confronto autentico e coinvolgente: interviste doppie, dialoghi in lingua inglese, racconti di vita all’estero e testimonianze capaci di mostrare, con spontaneità e profondità, cosa significhi davvero incontrarsi oltre i confini geografici. A rendere l’atmosfera ancora più viva saranno i momenti di spettacolo – musica, canto e danza – linguaggi universali che uniscono e raccontano emozioni condivise.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con WEP, Rotary e Intercultura, realtà che da anni promuovono percorsi di scambio e formazione internazionale per i giovani. Una mattinata che non rappresenta solo un evento, ma una visione: Savona guarda al mondo e il mondo entra nelle sue scuole. Un percorso che continua e che si amplia attraverso prestigiose collaborazioni studiate ad hoc per i suoi studenti. L’impegno del Liceo verso l’apertura internazionale non è un gesto isolato, ma parte di un percorso coerente e diffuso. Ne è esempio la recente partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Arturo Martini allo spettacolo in lingua inglese A (One-Man) Christmas Carol, rappresentato all’Antico Teatro Sacco di Savona.

L’iniziativa, organizzata dagli insegnanti di inglese e accolta con entusiasmo dalle classi del triennio, ha offerto una “lezione fuori classe” davvero preziosa: un monologo teatrale ispirato a Dickens, proposto in collaborazione con la compagnia Solo Theatre e capace di avvicinare gli studenti alla lingua e alla cultura inglese grazie alla forza espressiva del teatro. Un momento particolarmente apprezzato dagli studenti e che ha evidenziato ancora una volta il valore delle arti performative come ponte tra culture e strumento per rafforzare la dimensione internazionale della scuola. Eventi come questi confermano la visione della Dirigente, Prof.ssa Bencardino: una scuola dinamica, aperta e profondamente connessa con il panorama globale. Una scuola che non si limita a insegnare il mondo, ma lo porta in scena ogni giorno.