Complimenti

Savona, si è svolta la premiazione degli Artisti del 2025: ecco i nomi dei vincitori

La premiazione si è svolta nell'ambito della mostra collettiva "Artisti a confronto", organizzata da associazione culturale Varaggio art, diretta da Luigi Cerruti

Generico dicembre 2025

Savona. Si è svolta ieri, 20 dicembre, presso il Palazzo della Provincia di Savona (Sala Nassiriya), la premiazione degli Artisti del 2025 nell’ambito della mostra collettiva “Artisti a confronto”, organizzata da associazione culturale Varaggio art diretta da Luigi Cerruti, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale del territorio.

La rassegna si conferma come un luogo di incontro aperto e inclusivo, capace di mettere in dialogo professionisti affermati e nuovi talenti, creando un ponte vivo tra esperienze, tecniche e visioni artistiche differenti. Un confronto autentico che valorizza la pluralità dei linguaggi espressivi e offre al pubblico uno sguardo aggiornato sulle tendenze dell’arte contemporanea. L’obiettivo della mostra è quello di valorizzare la creatività, favorire la nascita di nuove collaborazioni artistiche e stimolare un percorso condiviso di crescita culturale, in cui l’arte diventa strumento di relazione, riflessione e futuro.
Nel corso della cerimonia sono stati premiati gli Artisti del 2025, premio assegnato in base alla produzione di nuove opere prodotte, alle mostre nazionali e internazionali partecipate ( collettive o personali), le recensioni artistiche ricevute, i cataloghi pubblicati, e le riviste d’arte che ne hanno parlato.
Ecco i vincitori: Rossana Melai; Danilo Fiore; Leo Napoletano; Silvia Battisti; Rosa Bianca Ricco; Paolo Pellegrino; Maria Arciglione; Maria Cristina Camoirano; Lorena Lorenza Balestri; Rita Vitaloni; Pier Giorgio Mela; Aranka Székely; Roberto Pino; Angelo Risi; Cinzia Viola; Paolo Akis Saltarelli.
Grande partecipazione di pubblico, entusiasmo e forte coinvolgimento emotivo hanno accompagnato l’evento di fine anno, confermando la volontà comune di continuare e condividere un percorso di arte contemporanea proiettata verso il futuro, fatto di nuove idee, emozioni, progetti d’arte e cultura in movimento. Un sentito ringraziamento va a tutti gli artisti partecipanti, al pubblico e alle istituzioni che hanno reso possibile questo importante momento di condivisione culturale.
