  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

Savona, scontro tra moto in corso Mazzini: due feriti

E' successo intorno alle 20.30, portata in ospedale anche una terza persona

ambulanza notte
Foto d'archivio

Savona. Due persone sono rimaste ferite, questa sera, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20.30 in corso Mazzini a Savona.

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, sono state due moto. I due feriti sono stati soccorsi dall’automatica del 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Savona e portate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Una terza persona, in stata di shock, è stata portata a sua volta in pronto soccorso in codice verde da un’ambulanza della Croce Oro di Albissola.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.