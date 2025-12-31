Savona, scontro tra moto in corso Mazzini: due feriti

Savona. Due persone sono rimaste ferite, questa sera, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20.30 in corso Mazzini a Savona.

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, sono state due moto. I due feriti sono stati soccorsi dall’automatica del 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Savona e portate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Una terza persona, in stata di shock, è stata portata a sua volta in pronto soccorso in codice verde da un’ambulanza della Croce Oro di Albissola.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.