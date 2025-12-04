  • News24
Cordoglio

Savona, sabato 6 dicembre l’ultimo saluto a Pervinca Tiranini

I funerali saranno celebrati in Duomo alle 11

Pervinca Tiranini

Savona. Saranno celebrati sabato 6 dicembre alle 11 in Duomo i funerali di Pervinca Tiranini. Domani pomeriggio la camera ardente presso l’oratorio del Cristo Risorto.

L’impenditrice savonese, titolare dagli anni ’80 del Mare Hotel e del ristorante A’ Spurcacciuna, era deceduta improvvisamente a causa di un malore durante un’immersione alle Galapagos.

Dopo la morte del fratello nel 2022, a causa di un incidente in kite surf, ha continuato a portare avanti l’attività di famiglia (fondata dalla nonna Paola) insieme ai figli Alessandro e Valentina e al nipote Alberto.

Diversi i messaggi di cordoglio dei rappresentati di categoria savonesi ma anche di tanti cittadini: “Perdita gravissima, chi conosceva amava la sua vitalità”, l’aveva ricordata la città di Savona sotto shock per la notizia.

