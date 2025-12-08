Savona, rientro agrodolce per Silvestri: “Bisogna tirar fuori qualcosa in più, dobbiamo lottare fino alla fine”

È tornato Marco Silvestri. Una mezz’oretta nel pari 2-2 contro il Finale per rientrare in campo dopo un lungo infortunio. Il Savona perde altri due punti, ma ritrova un pezzo pregiato della propria rosa. L’ex Cairese e Celle Varazze si è fatto notare in particolare con una situazione pericolosa poco dopo il suo ingresso in campo. Il suo recupero sembra procedere per il verso giusto. Silvestri ha commentato la gara nel post partita.

Dichiara il centrocampista: “Volevamo vincere per dare continuità. A livello personale sono contento perché sto bene, ma chiaramente ci vuole ancora qualcosa per raggiungere la condizione ideale. C’è rammarico per il risultato. Bisogna rimboccarsi le maniche per trovare le vittorie con continuità”.

Come affermato da Amicone, il problema principale è la mancanza di concretezza. Afferma infatti Silvestri: “L’abbiamo preparata come al solito. Abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita, abbiamo creato tanto. Dobbiamo fare meglio nella zona realizzativa, è un discorso di squadra. Bisogna tirar fuori quel qualcosa in più. Siamo stati un po’ sfortunati sui gol subiti, ma il calcio è questo: crei tanto ma se non concretizzi rischi di non portarla a casa”

Ieri si è sentita anche qualche frase di contestazione da parte dei tifosi. Per Silvestri il pubblico deve essere uno stimolo e non un peso. Commenta infatti: “Abbiamo uno stemma importante sulla maglia. Dobbiamo lottare per il campionato fino alla fine. Il pubblico è bellissimo, ci deve stimolare a fare sempre meglio. Dobbiamo far felici anche loro oltre che noi stessi perché se lo meritano. Secondo me non è un peso ma uno stimolo, sta a noi dimostrare quello che merita questa gloriosa società. Sta soprattutto ai giocatori con un po’ più di esperienza. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Noi continuiamo a spingere per raggiungere il nostro obiettivo, nulla è perduto”.