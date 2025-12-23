Savona, ricollocato temporaneamente l’autista Tpl risultato non idoneo alla guida dei bus

Savona. Saranno consegnati domani (24 dicembre) i 1.100 euro raccolti dai lavoratori di Tpl, e non solo, in segno di solidarietà al collega che era rimasto con 400 euro di stipendio perché non più idoneo alla guida degli autobus.

Per lui, dai delegati, era stata chiesta all’azienda di trasporto pubblico la ricollocazione e oggi arriva una buona notizia: “Il collega è stato ricollocato temporaneamente presso la rimessa del Deposito di Savona con la mansione di piazzalista, – sottolinea la RSU che, – a nome del lavoratore ringrazia i colleghi che hanno contribuito. Un ringraziamento particolare anche ad alcuni passeggeri che hanno voluto anche loro dare un aiuto”.

“La solidarietà – si legge in una nota – ha sempre caratterizzato il lavoro prima in SAR e ACTS ora in TPL Linea, patrimonio tramandato tra generazioni di lavoratori”.

Il comunicato ai lavoratori prosegue. “Inoltre si condividono: verbale ultimo incontro/tentativo di conciliazione dei problemi posti nelle procedure di raffreddamento e conciliazione con la Direzione Aziendale dello scorso 19 dicembre. Verbale di incontro sull’implementazione dell’impianto di videosorveglianza del deposito di Legino. Verbale di accordo sull’utilizzo dei dispositivi per la rilevazione di sanzioni amministrative da parte degli ausiliari del traffico”.