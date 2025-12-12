Savona. Questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona è stato presentato il Lünâju 2026. Presenti, tra gli altri, il presidente dell’associazione A Campanassa Giampiero Storti, il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore alla cultura Nicoletta Negro.

“Il Lünâju 2026 – spiegano dall’associazione – è stato redatto prendendo spunto dalla celebrazione del quinto anno dalla scomparsa di una artista savonese molto legata alla Campanassa, che ha donato numerose opere all’associazione chiedendo di aver cura: Flavia Folco”.

Storti spiega: “Racconta Savona attraverso un’artista savonese, una professoressa, mancata cinque anni fa, ancora oggi nel cuore di tanti ex studenti. Abbiamo prensato di prendere i suoi disegni e metterli dentro al nostro giornale”.

“Flavia Folco – prosegue – faceva dei disegni bellissimi di fiori, di piante, ne abbiamo avuto dono in campanassa e ne abbiamo preso alcuni. Non è facile farlo, bisogna saper lavorare sulla lingua, non parlo di dialetti perchè hanno fatto la storia, hanno espressioni che in lingua italiana non sono così efficaci”.

“Cogliamo l’occasione – concludono dall’associazione – per invitare tutti i lettori ad iscriversi all’Associazione e sostenere anche con la partecipazione nelle diverse iniziative. Auguriamo a tutti i savonesi un buon 2026 di pace e serenità”.