Ricordo

“Savona piange una figlia. Ciao Valentina”: i tifosi degli Striscioni ricordano la ventiduenne con uno stendardo

Lo striscione è apparso, sugli spalti del Chittolina, pochi minuti prima dell'inizio del match di Promozione che vede sfidarsi Savona e Ceriale

Savona Vs Ceriale
Vado Ligure. “Savona piange una figlia. Ciao Valentina”, con queste poche ma semplici parole i tifosi del Savona hanno voluto ricordare Valentina Squillace, deceduta tragicamente il 16 dicembre.

Lo striscione è apparso, sugli spalti del Chittolina, pochi minuti prima dell’inizio del match di Promozione che vede sfidarsi Savona e Ceriale.

I tifosi biancoblu non si sono dunque dimenticati della ventiduenne morta a causa di un investimento da parte di un tir, avvenuto in corso Tardy e Benech.

