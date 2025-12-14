Savona, perde il controllo della moto sulla Sp29: ferita una donna e soccorsi mobilitati

Savona. Incidente stradale, nella mattinata odierna (14 dicembre), sulla Sp29 a Savona. È successo una manciata di minuti prima di mezzogiorno.
Stando a quanto riferito, una donna alla guida della sua moto avrebbe perso all’improvviso il controllo del mezzo, per cause da accertare, cadendo sull’asfalto. Non risultano altri veicoli coinvolti.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Altare e l’automedica del 118.
A preoccupare, in particolare, un trauma ad una gamba, ma nessuna grave conseguenza. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.
Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polstrada, per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.