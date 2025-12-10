Savona, oratorio di Nostra Signora di Castello gremito per l’ultimo saluto a Gianfranco Ricci

Savona. Oratorio di Nostra Signora di Castello a Savona gremito per l’ultimo saluto a Gianfranco Ricci, morto nel giorno dell’Immacolata all’età di 79 anni.

Presenti tra gli altri il sindaco Marco Russo e il presidente di Fondazione De Mari Luciano Pasquale.

La messa è stata celebrata dal vescovo Calogero Marino: “Il compimento della sua vita – ha detto durante l’omelia – è arrivato nel giorno dell’Immacolata: lui stesso lo aveva preannunciato, forse perché sentiva che fosse il giorno giusto per il passaggio. Sabato l’ho incontrato, era lucido e il nostro scambio di parole è stato bello: ho trovato una persona conscia che quella fosse una svolta che avrebbe potuto rappresentare la fine del suo cammino come no”.

E’ stato docente universitario di Pedagogia Speciale e di Educazione Interculturale, coprendo anche incarichi gestionali nella facoltà di Scienze della Formazione a Genova. Nel 1998 è entrato a far parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Savona sino al 2008, ricoprendo vari incarichi tra cui quello di presidente.

È stato Presidente dell’Irre-Liguria (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa) ed è stato inoltre membro del Consiglio Direttivo di “Mediterraneo senza handicap” (onlus di diritto internazionale con sede a Roma), del CdA della Cooperativa Sociale “II Granello” di Varazze. Ha collaborato con Il Letimbro, ed è stato membro del cda dell’Associazione Orchestra Musicale di Savona, di cui è stato anche socio fondatore e socio dell’Associazione Amici dell’Ospedale San Paolo di Savona. Fu membro attivo dei Lions. È stato consigliere comunale di maggioranza a Savona dal 1994 al 1998.

Dopo la notizia della scomparsa diversi i messaggi di cordoglio: “Attento alle esigenze di tutti, aveva sempre una parola di conforto o anche una battuta quando era il caso; uomo molto arguto gli piaceva scherzare e non mancava mai di sorridere, anche nelle avversità. Di grande cultura, studioso di alta statura umana e professionale, sempre curioso della vita e delle novità”, così lo ha ricordato la Confraternità.