Savona, ora é ufficiale: risoluzione con Elia Zunino. Carcarese tra le squadre interessate

Lo avevamo preannunciato ieri, oggi ecco la conferma. Il Savona ha reso pubblica la rescissione consensuale con Elia Zunino.
“Il Savona FBC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Elia Zunino – scrive il club –Il Club desidera ringraziare Elia, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il proseguimento della sua carriera”.
Come accade di consueto ogni volta che si trova sul mercato, sono tante le squadre interessate. Tra queste c’è la Carcarese che ha effettuato i primi sondaggi.
