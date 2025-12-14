  • News24
Festa

Savona, nuove luci e colori in piazza Guido Rossa

L'architetto Ciamberlano, una delle professioniste che ha collaborato all'iniziativa: "Un esempio virtuoso di economia verde e autonomia gestionale"

Generico dicembre 2025

Savona. Nuova luce e nuovi colori in piazza Guido Rossa a Savona grazie a un’iniziativa dei professionisti titolari degli studi che si affacciano sulla piazza.

Protagonisti dell’allestimento sono grandi cilindri di cartone compresso luminosi e colorati. Il materiale era già stato impiegato dall’Ordine degli Architetti in occasione di Open Studi Aperti, l’evento nazionale svoltosi lo scorso maggio, trovando ora una nuova vita.

“Questi intervento – spiega l’architetto Giulia Ciamberlano – vuole essere anche un esempio virtuoso di economia verde circolare e autonomia gestionale per rendere più bella la nostra Savona”.

