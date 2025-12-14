Savona, nuove luci e colori in piazza Guido Rossa

Savona. Nuova luce e nuovi colori in piazza Guido Rossa a Savona grazie a un’iniziativa dei professionisti titolari degli studi che si affacciano sulla piazza.
Protagonisti dell’allestimento sono grandi cilindri di cartone compresso luminosi e colorati. Il materiale era già stato impiegato dall’Ordine degli Architetti in occasione di Open Studi Aperti, l’evento nazionale svoltosi lo scorso maggio, trovando ora una nuova vita.
“Questi intervento – spiega l’architetto Giulia Ciamberlano – vuole essere anche un esempio virtuoso di economia verde circolare e autonomia gestionale per rendere più bella la nostra Savona”.