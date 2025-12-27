Savona, morto Massimiliano Tonon: il mondo dello sport paralimpico è in lutto

Savona. Savona e il mondo dello sport paralimpico in lutto a causa della morte, all’età di 56 anni, di Massimiliano Tonon.

Campione di tiro al piattello, numero uno italiano per diversi anni, è stato referente dal 2015 dello sportello del Comitato Italiano Paralimpico Savona.

Nel 1990 fu vittima di un grave incidente stradale, all’uscita dal lavoro, a Genova che gli causo una grave disabilità. Ma Massimiliano non si arrese e così divento un’atleta paralimpico.

Nel 2012 fu protagonista di un altro episodio di cronaca: la sua auto infatti venne bruciata sotto la sua abitazione ad Albisola Superiore.

“Un grande dispiacere per la città, siamo vicini alla famiglia – le parole di Francesco Rossello, assessore allo sport del Comune di Savona – con la sua forza di volontà è stato un grande esempio per tutti, ecco perché oggi siamo ancora più tristi”.

Lascia la moglie Maria Angela, la figlia Sonia, Adriano, gli adorati nipoti Jessica e Nicolas, i suoi grandi amici Cinzia e Giacomo e tutti i parenti e amici.

Lunedì 29 dicembre alle 15.00 sarà accompagnato al cimitero di Zinola ,ove sarà inumato.