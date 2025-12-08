Savona, morto il prof Ricci. La famiglia: “Aveva pronosticato che se ne sarebbe andato nel giorno dell’Immacolata alla quale era molto devoto”

Savona. Lutto a Savona per la morte all’età di 79 anni (nato ad agosto del 1946) di Giovanni Ricci, avvenuta questa mattina presso l’ospedale San Paolo di Savona, dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito a complicanze respiratorie.

Conosciuto da tutti come Gianfranco, è stato docente universitario di Pedagogia Speciale e di Educazione Interculturale, coprendo anche incarichi gestionali nella facoltà di Scienze della Formazione a Genova. Nel 1998 è entrato a far parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Savona sino al 2008, ricoprendo vari incarichi tra cui quello di presidente.

È stato Presidente dell’Irre-Liguria (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa) ed è stato inoltre membro del Consiglio Direttivo di “Mediterraneo senza handicap” (onlus di diritto internazionale con sede a Roma), del CdA della Cooperativa Sociale “II Granello” di Varazze.

Ha collaborato con Il Letimbro, ed è stato membro del cda dell’Associazione Orchestra Musicale di Savona, di cui è stato anche socio fondatore e socio dell’Associazione Amici dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Dal 2000 confratello della Confraternita di Nostra Signora di Castello di Savona. “Era molto devoto alla Madonna di Misericordia – spiegano i famigliari – pensate che una volta ci aveva detto che sarebbe morto l’8 dicembre proprio nel giorno dell’Immacolata. E così ha fatto, è stato di parola”.

“Lucido fino alla fine, sapeva a cosa stava andando incontro ma non si è mai perso d’animo – proseguono – sempre sorridente, ha lasciato un ottimo ricordo in tutti noi”.

Ricci lascia la moglie Vittoria, i figli Sara e Massimo e cinque nipoti: “Una persona splendida: marito, papà e nonno unico. Un uomo discreto ma molto devoto. Lascia grandi insegnamenti ma un vuoto enorme”, aggiungono.

Fu membro attivo dei Lions. È stato consigliere comunale di maggioranza a Savona dal 1994 al 1998 e alle elezioni comunali del 2021 fu capolista nella lista civica a sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru.

Domani, martedì 9 dicembre verrà recitato il rosario nell’oratorio N.S. di Castello alle 18.30. Il funerale verrà celebrato mercoledì 10 dicembre, sempre nell’oratorio alle 10.30, dal vescovo Calogero Marino.

Le reazioni

“Ciao Gianfranco ci mancherai. Innamorato di Maria Madre di misericordia, Gianfranco Ricci è tornato alla casa del padre lunedì 8 dicembre, proprio nel giorno dell’ Immacolata concezione di Maria la festa della sua amata confraternita N. S. di Castello; giorno a lui particolarmente caro, a cui non mancava mai”, afferma Sonia Pedalino priore della confraternita.

“Gianfranco Ricci, savonese attivo nella sua città, è stato sempre molto legato al mondo cattolico e a quello Confraternale. Negli anni è stato più volte priore di N.S. di Castello e maestro dei novizi. Sempre pacato, la discrezione era una sua caratteristica peculiare, era una figura fondamentale della Confraternita . Attento alle esigenze di tutti, aveva sempre una parola di conforto o anche una battuta quando era il caso; uomo molto arguto gli piaceva scherzare e non mancava mai di sorridere, anche nelle avversità. Di grande cultura, studioso di alta statura umana e professionale, sempre curioso della vita e delle novità, aveva insegnato per lungo tempo all’ università di Genova”, aggiunge.

“Attento agli altri si era dedicato a coloro che erano più sfortunati e al sociale ed era stato parte attiva nell’ associazione il Granello di Varazze . È stato impegnato anche come presidente Lions club Varazze Celle, e presidente Ucid. Nonostante le difficoltà fisiche che lo affliggevano negli ultimi mesi, si è sempre speso per organizzare incontri formativi , era attento e partecipe delle attività della Confraternita di N.S di Castello, oltre a dedicarsi ai suoi altri numerosi impegni”, prosegue.

“Mancherà a tutti i suoi amici, che gli hanno voluto un gran bene, sarà strano non vederlo arrivare in oratorio, avremo solo la certezza che ora è là, vicino a

Maria Madre di Misericordia che tanto amava e alla quale era tanto devoto”, conclude Sonia.