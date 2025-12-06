  • News24
Incontro

Savona, mons. Marino: “I ‘Grandi della Terra’ in mimetica, Gesù su un asino”

Le sue parole nella "Scuola della Parola" da oggi online sui media diocesani

Calogero Marino "Scuola della Parola" Savona Chiesa San Giuseppe
Il vescovo Calogero Marino alla "Scuola della Parola" a Savona

Savona. Sui media e i canali social della Diocesi di Savona-Noli è online la registrazione del secondo incontro dell’anno pastorale 2025-2026 della “Scuola della Parola”, il cammino di preghiera e formazione spirituale guidato dal vescovo Calogero Marino sul tema “Come agnelli…”, tenutosi ieri sera nella Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà. Il video è visualizzabile sul sito web diocesano (nell’home page o nell’apposita sezione della pagina “Testi”), nella playlist dedicata sul canale YouTube diocesano e sulla pagina Facebook “Il Letimbro”. L’audio mp3 è ascoltabile e scaricabile dal sito web diocesano.

“L’urgenza della pace ci viene dal tempo storico drammatico che stiamo vivendo ma è anche il segno di una maturazione della Chiesa, che riconosce l’impegno per la pace non come estrinseco ma radicato nel profondo del Vangelo – ha detto monsignor Marino – Cerchiamo di contemplare la dimensione cristologica della pace, di cui il Messia è il re”.

“Il tema generale del percorso della nostra ‘Scuola della Parola’ è ‘Come agnelli…’ in mezzo ai lupi ma l’unico agnello è Gesù – ha aggiunto – Siamo agnelli discepoli dell’unico agnello, ritto come immolato, crocifisso ma risorto, ritto come re. All’immagine dell’agnello affianchiamo quella del re della pace che fa il suo ingresso trionfale a Gerusalemme. La cavalcatura su cui entra solennemente è ben diversa da quella dei re trionfatori. ‘Un re che entra sull’asinello nella città’, annuncia il profeta Zaccaria”.

“È un gesto che dice un’identità: non su carri e cavalli, cioè non brandendo armi potenti – ha proseguito il vescovo – In questi mesi qualche volta vediamo i ‘Grandi della Terra’ vestiti in tuta mimetica: ci sono situazioni in cui indossano quell’abito. Gesù non ha mai indossato la tuta mimetica e non è mai salito su un carro e un cavallo ma su puledro figlio d’asina sopra cui mai nessuno era salito. Un particolare interessante che l’evangelista Marco sottolinea, quasi a dirci la novità per l’ingresso di quel Messia”. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 9 gennaio alla stessa ora nella parrocchiale dell’Oltreletimbro.

