Savona, M5S: “Nei giardini di via Verdi prato deteriorato e tavoli rovinati, intervenire per garantire la sicurezza dei bambini”

Savona. “Chiediamo se l’amministrazione comunale abbia intenzione di intervenire sostituendo i tavoli rovinati, così come tutti i manufatti che possono essere potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, con particolare riguardo ai numerosi bambini che frequentano l’area. Chiediamo inoltre se la giunta interverrà per ripristinare il manto erboso laddove non vi è più sempre per ragioni di sicurezza oltre che estetiche”.

E’ questo il contenuto dell’interrogazione presentata dal Movimento Cinque Stelle sui giardini di via Verdi in seguito alla segnalazione “di un bambino rimasto lievemente ferito mentre stava giocando nel parco”.

“I giardini di via Verdi – evidenziano – antistanti le scuole sono molto frequentati dai bambini ed è quindi ancora più fondamentale preservarli nelle migliori condizioni per garantire la loro sicurezza. Come verificato personalmente a seguito di un sopralluogo ci sono alcuni tavoli in pessime condizioni, in particolare uno che ha diverse sporgenze pericolose; inoltre il prato in alcuni tratti si è completamente deteriorato”, concludono i consiglieri Manuel Meles e Federico Mij.