Cordoglio

Savona, lutto in città per la morte di Zelda Giorgino

Aveva 41 anni, storica titolare del suo negozio di acconciature

Savona. Non ce l’ha fatta Zelda Giorgino che è mancata questa mattina, presso la clinica Rossello, dopo aver combattuto contro un brutto male (che l’aveva colpita per la seconda volta).

La quarantunenne era molto conosciuta a Savona e nel mondo delle acconciature, visto che era da anni titolare del negozio di parrucchiera in via Mistrangelo.

Zelda lascia il compagno Matteo, il papà Antonio, la sorella Sabrina, gli adorati nipoti Lidia e Flavio e la cugina Noemi.

Zelda lascia in tutti quelli che l’hanno conosciuta un ricordo indimenticabile e soprattutto la forza di non arrendersi mai.

Il funerale si terrà domani, sabato 13 dicembre, alle ore 15 nella chiesa del Santuario.

