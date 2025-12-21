Savona, lo sfogo di Milani: “Arbitro scandaloso, ultimamente stanno succedendo cose assurde”

Savona. Un Alain Milani furioso quello che si è presentato ai microfoni dopo la vittoria del suo Savona per 2-1 contro il Ceriale. Il presidente biancoblù però non ha parlato della partita ma è voluto intervenire per sfogarsi verso alcune decisioni arbitrali dell’ultimo periodo, comprese quelle odierne.

Le dichiarazioni di Milani

Parlo oggi perché abbiamo vinto, perché se avessimo perso non sarei qui a parlare. Voglio dire una cosa sola: oggi l’arbitraggio è stato scandaloso. Sono ormai tre o quattro partite che succedono cose incomprensibili. Con la Superba è stato ammonito Calcagno e, dopo trenta secondi, per una parola rivolta all’arbitro è arrivata anche l’espulsione. Nella partita precedente c’era un rigore netto, sentito chiaramente dal tocco, che non è stato dato, e un gol regolare annullato.

Oggi è stato imbarazzante: abbiamo avuto quattro ripartenze e non è stata fischiata neanche un’ammonizione agli avversari. La nostra espulsione è giusta, ma ci è stato tolto un gol che era regolarissimo. Questa è follia. Da un anno e mezzo non ho mai parlato degli arbitri, ma oggi sono veramente arrabbiato. O qualcuno ce l’ha con il Savona, perché una situazione del genere non è normale.

La squadra è dove merita di essere, non siamo là davanti con le prime e questo è anche colpa nostra, non lo nego. Però da tre partite stanno succedendo cose assurde. Verrà qualcuno a controllare i danni che fanno questi arbitraggi? Perché è vero che oggi abbiamo vinto 2-1, come altre volte, ma se perdi una partita così è normale arrabbiarsi.

Il girone d’andata non è stato brillante, è anche responsabilità nostra, ma oggi sfido chiunque a rivedere questa partita: un arbitro che dirige così non dovrebbe più arbitrare, perché è pura follia.