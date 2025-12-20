Savona, l’Archivio diocesano: “Grazie a chi ci ha documenti e stampe”

Savona. “Sentitamente ringraziamo tutti coloro che a vario titolo hanno donato documenti, stampe, libri e altro materiale, contribuendo ad arricchire il nostro patrimonio, sempre a disposizione degli studiosi”.

A dirlo sono don Gianluigi Caneto, direttore dell’Archivio Storico e Biblioteca della Diocesi di Savona-Noli, e i funzionari del servizio della Curia Vescovile.

“In particolare vogliamo ringraziare Mariuccia Polvero (vedova Cesare Donini), Giovanna Lombardi (vedova magistrato Edoardo Vitale), Costanza Fusconi, Silvia Ferrari, Giulio Fiaschini e Mario Spano – aggiungono – Cogliamo l’occasione per augurare a tutti serene feste e un buon principio d’anno.”

Intanto prosegue il lavoro di archiviazione e schedatura dei libri della biblioteca storica, visibili online sull’OPAC di BeWeB (portale nazionale dei beni ecclesiastici).