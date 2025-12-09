Savona, la rivoluzione in attacco: Zunino verso la rescissione

Di oggi la notizia dell’arrivo di mister Sarpero in panchina. Ma le novità in casa Savona non si fermeranno qui. Sembra giunta al capolinea la storia dell’attaccante Elia Zunino con il Vecchio Delfino. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe arrivare la rescissione del contratto.

Zunino ha deluso a livello di numeri, soltanto tre goal in questo campionato. Una rete che manca dalla quarta giornata di campionato. Ne erano arrivate subito tre, tra cui la splendida rovesciata contro la Baia Alassio, ma poi complice anche un problema fisico la punta è rimasta all’asciutto. L’attaccante è stato anche beccato da alcuni sostenitori nella partita giocata contro la Superba.

Compito del direttore sportivo Alessio Barone rifondare il reparto avanzato a seguito anche della rottura del tendine d’Achille patita da Rignanese. Difficile trovare attaccanti adeguati all’obiettivo promozione. Nelle scorse settimane, il club biancoblù aveva contattato il centravanti della Sestrese, Edoardo Repetto, ma il club verdestellato ha chiuso al passaggio del capocannoniere del torneo a una diretta concorrente. Al Savona piace anche Cargiolli, l’ex Loano sta giocando nell’Alessandria. Guardando vicino, Marco Righetti non sta giocando tantissimo al Celle Varazze e potrebbe essere sul taccuino del ds. Gli innesti in ogni caso però non dovrebbero farsi attendere.