Savona, ipotesi Esselunga in via Nizza: previsti 160 parcheggi, progetto in giunta settimana prossima

Savona. La giunta ha sospeso per approfondimenti l’approvazione della convenzione urbanistica relativa al progetto di realizzazione di una struttura commerciale di medie dimensioni in via Nizza al fine di valutare indicazioni specifiche ulteriori, fatta salva l’istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici. La convenzione riguarda le opere di urbanizzazione inerenti l’intervento che consistono nella realizzazione di un parcheggio pubblico da 160 posti.

Il progetto presentato da De Filippi&Ing Reyneri srl riguarda la trasformazione dell’attuale AutoLiguria e Iveco (che si trasferirà a Quiliano nelle aree ex Tirreno Power in uno stabile ancora da costruire) in una media struttura di vendita, un pubblico esercizio e un esercizio di vicinato. Per realizzare l’intervento viene applicata la legge regionale 49 del 2009 che supera le normative comunali e, quindi, su questo l’Amministrazione non ha alcun margine di intervento. E’ però prevista la sottoscrizione di una convenzione per la definizione degli standard pubblici. La scelta che è stata fatta è quella di concentrare l’intera superficie a standard nella realizzazione di un parcheggio tenendo conto delle necessità primarie del quartiere.

Oltre al parcheggio pubblico da 160 posti (circa 3.000 metri quadri) gli standard prevedono: la realizzazione di due ascensori per collegare l’area di parcheggio al piano strada; l’allargamento del marciapiede esistente su via Nizza e la sistemazione dell’area verde; l’installazione di un impianto di videosorveglianza a copertura dell’intera area.

La giunta ha ritenuto di approfondire la possibilità di introdurre alcune prescrizioni ulteriori per migliorare la fruizione degli spazi pubblici. La nuova bozza di convenzione tornerà in giunta la prossima settimana, visto che scadono i termini della Conferenza dei Servizi.

“La parte che la giunta è chiamata a valutare – spiega l’Assessore all’Urbanistica Ilaria Becco – riguarda la convenzione sulle opere pubbliche connesse all’intervento, non l’intervento stesso che si attua in parte ai sensi della normativa vigente e in parte in applicazione della normativa regionale del Piano Casa che consente deroghe rispetto al Puc anche con riferimento alle destinazioni d’uso. La bozza di convenzione discussa in giunta prevede già una serie di indicazioni finalizzate a migliorare la fruibilità pubblica del parcheggio (dotazione di telecamere; illuminazione; due ascensori di collegamento diretto tra via Nizza e il parcheggio; ridisegno dell’area verde e allargamento del marciapiede su via Nizza. La decisione della giunta, però è dovuta alla necessità di approfondire ulteriormente le dotazioni pubbliche previste per valutare eventuali indicazioni per rafforzare l’interesse pubblico in questo intervento”.