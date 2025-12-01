Savona, Invernizzi (FDI): “Russo pensa alla ricandidatura mentre in città risse, accoltellamenti e furti sono all’ordine del giorno”

Savona. “Mentre i cittadini chiedono più sicurezza, rigore e controlli il sindaco di Savona Marco Russo perde tempo a rilasciare interviste riconfermando la sua candidatura. Un amministratore lontano dalla realtà che ignora il grido d’allarme dei savonesi che continuano a lamentarsi anche per un sistema di raccolta indifferenziata lacunoso e una viabilità peggio di una grande città metropolitana”. Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

Invernizzi sottolinea come “il sindaco, proprio sul tema sicurezza non abbia investito nulla a cominciare dal potenziamento della videosorveglianza nelle zone più sensibili e da una illuminazione pubblica più adeguata nei giardini del centro storico che, come ben noto, dopo le 20.30, diventano terra di nessuno senza telecamere e senza controllo. Un’analoga situazione riguarda anche la stazione dove sono sempre più frequenti episodi che superano il limite della tolleranza e dove solo grazie all’intervento costante e impegnativo delle forze di polizia la situazione non sfugge di mano”.

“E proprio mentre agenti di polizia e carabinieri presidiano il territorio, il sindaco continua ad essere assente impegnato nella sua personalissima campagna elettorale chiuso nel palazzo comunale e lontano dalla realtà, mentre tra i savonesi cresce la percezione di insicurezza”.