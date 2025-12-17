Savona, in Sala Rossa la firma della Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport

Savona. Nel pomeriggio del 16 dicembre, nella Sala Rossa del comune di Savona, il sindaco di Savona e la presidente di Soroptimist Savona hanno firmato la carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, nell’ambito del progetto nazionale Soroptimist “Donne e sport: la lunga strada verso la parità”.

Nei nove articoli della carta, letti a più voci nel corso della cerimonia, si riconosce il valore della cultura universale dello sport e del rispetto, sottolineando l’importanza della pratica sportiva femminile sin dalla prima infanzia, senza interruzioni o allontanamenti provocati dalla discriminazione di genere e si vuole prevenire e contrastare molestie e abusi nell’ambito sportivo attraverso progetti di sensibilizzazione e comunicazione.

Il Comune di Savona ha deciso di adottare la Carta e di impegnarsi ad applicarne i principi per contribuire a creare una comunità attenta a contrastare ogni forma di discriminazione e nella quale possano trovare piena applicazione e realizzazione le pari opportunità.

La firma si è inserita nel corso di un incontro dal titolo “Gareggiare per pareggiare: un passo avanti per eliminare la discriminazione nello sport”, al quale hanno partecipato: Federica Benvenuto (già atleta e ora tecnica specialistica di pesistica olimpica), Enrica Berlingieri (ufficiale di gara della Federazione Italiana Canoa e Kayak) e Ilaria Naef (atleta di WCMX (skate su carrozzina) e Parapowerlifting).

L’incontro, cui ha partecipato anche l’assessore allo sport Francesco Rossello e l’assessora alla cultura Nicoletta Negro, è stato moderato dalla giornalista sportiva Laura Sicco, che con empatia e bravura, ha permesso alle tre atlete intervenute di raccontare la loro interessante e particolare storia sportiva.