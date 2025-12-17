Savona in lutto per Valentina Squillace, il cordoglio del Sappe: “Ci stringiamo al dolore della famiglia”

Savona. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) del Ponente Ligure “esprime il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Valentina Squillace“, la studentessa di 22 anni di Giurisprudenza presso l’Università di Genova, travolta da un tir mentre attraversava la strada a Savona.

Il segretario del Sappe Liguria, Giuseppe Giangrande, “a nome di tutta la segreteria del sindacato di categoria e di tutti i poliziotti penitenziari”, si è voluto sintringere al dolore che ha colpito la famiglia della giovane: “La perdita di una giovane vita spezzata nel pieno del percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro ha scosso l’intera comunità”.

Il sindacato “partecipa con affetto e commozione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i cari di Valentina, sottolineando come questo immenso dolore richiami con urgenza l’attenzione sul tema della sicurezza stradale in Liguria”.

Il dramma si è consumato ieri mattina (16 dicembre), in corso Tardy e Benech dove, secondo le ricostruzioni, la giovane è stata travolta dal mezzo pesante e trascinata per alcuni metri mentre attraversava un incrocio, morendo sul colpo. Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.