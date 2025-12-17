  • News24
Vicinanza

Savona in lutto per Valentina Squillace, il cordoglio del Sappe: “Ci stringiamo al dolore della famiglia”

“Questo immenso dolore richiami con urgenza l’attenzione sul tema della sicurezza stradale in Liguria”

Generico dicembre 2025

Savona. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) del Ponente Ligure “esprime il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Valentina Squillace“, la studentessa di 22 anni di Giurisprudenza presso l’Università di Genova, travolta da un tir mentre attraversava la strada a Savona.

Il segretario del Sappe Liguria, Giuseppe Giangrande, “a nome di tutta la segreteria del sindacato di categoria e di tutti i poliziotti penitenziari”, si è voluto sintringere al dolore che ha colpito la famiglia della giovane: “La perdita di una giovane vita spezzata nel pieno del percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro ha scosso l’intera comunità”.

Il sindacato “partecipa con affetto e commozione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i cari di Valentina, sottolineando come questo immenso dolore richiami con urgenza l’attenzione sul tema della sicurezza stradale in Liguria”.

Il dramma si è consumato ieri mattina (16 dicembre), in corso Tardy e Benech dove, secondo le ricostruzioni, la giovane è stata travolta dal mezzo pesante e trascinata per alcuni metri mentre attraversava un incrocio, morendo sul colpo. Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

