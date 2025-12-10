Savona, il terzo gol in campionato di Turone non basta: “Dobbiamo sempre rincorrere, per stare in alto ci vuole di più”

Terzo gol in questo campionato per Nicolò Turone. Il centrocampista classe 2006 è una delle note più liete della stagione del Savona. Il giocatore ha commentato il pari 2-2 contro il Finale, l’ultima partita di mister Lele Cola e con in campo Zunino.

Come ha commentato Amicone, Turone nota come gli errori dei biancoblù siano sempre gli stessi: “Caschiamo in episodi che come sempre ci penalizzano. Prendiamo gol per delle disattenzioni, rimettiamo in piedi la partita e poi ripassiamo in svantaggio. Dobbiamo sempre rincorrere, ma spesso bisogna accontentarsi di un pareggio perché non si riesce a raggiungere la vittoria”.

Il centrocampista commenta l’andamento della gara: “Siamo partiti un po’ spenti, poi prendere gol nei primi minuti butta giù il morale. Siamo riusciti a riprendere in mano il gioco, poi è capitato l’episodio dell’1-2 e siamo riusciti a riprenderla. Per rimanere in alto ci vuole qualcosa in più“.

La gara di domenica è stata una partita molto fisica e sembra che il Savona abbia un po’ sofferto i tanti duelli. Non è dello stesso avviso Turone: “Giocando contro una squadra come loro è normale che chi patisce un po’ più fisicamente abbia sofferto. Secondo me sulle secondo palle non abbiamo subito troppo, abbiamo cercato di ripulire il gioco“. Infine, il centrocampista riassume la stagione del Savona così: “La qualità c’è e si sa, ma manca concretezza. Dobbiamo sfruttare le occasioni perché a ogni tiro subito prendiamo gol”