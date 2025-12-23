Savona, il PD: “Il gruppo consiliare M5S si comporta come una forza politica di centrodestra”

Savona. “Il gruppo consiliare del M5S, nel consiglio comunale di Savona di ieri, ha tenuto posizioni che lasciano una volta di più stupefatti, se si pensa tanto alla storia del Movimento quanto alla sua collocazione politica a livello nazionale”. Lo dichiarano dalla segreteria provinciale del Partito Democratico di Savona e dalla segreteria comunale del Partito Democratico di Savona.

“Per prima cosa i consiglieri del M5S non hanno votato a favore del progetto di fusione delle società pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato – proseguono -. Si tratta di fatto dell’ultima chiamata, dell’ultimo appello per la creazione di un soggetto pubblico, controllato dai Comuni, che gestisca il ciclo delle acque nella nostra provincia. Qualora il tentativo fallisse non resterebberocche la gara e l’arrivo quasi certo di qualche multinazionale privata. Il Movimento Cinque Stelle, che fin dalla propria nascita ha sempre avuto l’acqua pubblica tra le sue stelle polari, nel comune di Savona (e solo nel comune di Savona) si sfila dal voto perché non convinto dal numero di consiglieri nel CdA del nuovo gestore pubblico. Crediamo non serva un commento”.

“Come non serve – continano – un commento in relazione al mancato appoggio a una modifica del regolamento Tari che prevede agevolazioni a chi affitta, e soprattutto in relazione al fatto che il capogruppo Meles (in dissenso, per fortuna, dall’altro consigliere Mij) si sia rifiutato addirittura di votare una mozione contro i tagli agli Enti locali contenuti nella legge di bilancio proposta dal governo Meloni”.

“Ricordiamo a Meles, che già in occasione delle elezioni regionali aveva espresso posizioni decisamente ambigue nei confronti del centrodestra, che il Movimento 5 Stelle a livello nazionale è fermamente all’opposizione di questo governo. Il Movimento 5 Stelle della città di Savona, o meglio una sua parte, che però è quella che ha la massima visibilità istituzionale, si comporta come una forza politica di centrodestra e sostiene posizioni politiche di centrodestra. Siamo convinti, tuttavia, che gli elettori del Movimento Cinque Stelle della città di Savona la pensino molto diversamente da qualche loro rappresentante locale”, concludono.