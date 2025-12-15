  • News24
Porte aperte

Savona, il 20 dicembre nuovo open-day al Liceo Della Rovere

La sede di via Monturbano 8 sarà aperta agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, dalle ore 9.00 alle 12.30

liceo della rovere savona

Savona. Proseguono le attività dedicate all’orientamento in entrata del Liceo Della Rovere, con un nuovo Open Day nella mattinata di sabato 20 dicembre.

La sede di via Monturbano 8 sarà aperta agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, dalle ore 9.00 alle 12.30.

Durante la mattinata, docenti e studenti di tutti gli indirizzi del Liceo saranno a disposizione per illustrare i piani di studio di Scienze Umane, del Liceo Linguistico e Linguistico Esabac, del Liceo Economico Sociale e del Liceo del Made in Italy e condividere le loro esperienze, svolgere la visita guidata dei principali ambienti della scuola e coinvolgere i ragazzi in piccole attività di laboratorio.

La partecipazione è su prenotazione, da effettuarsi a questo indirizzo.

Il Liceo Della Rovere vi aspetta!

