Savona fermato dal Finale, Amicone: “Non riusciamo a concretizzare. Rignanese? Probabile rottura del tendine d’Achille”

Il Savona riacciuffa all’ultimo il Finale. I biancoblù pareggiano 2-2 con la rete decisiva di Sassari. Una prestazione sottotono che prosegue l’infelice dato sulle vittorie consecutive, mai ottenute in questo campionato. Così si allunga la distanza dalla Praese capolista, ora a 8 punti. Ma oltre a questo, c’è da segnalare il grave infortunio di Fabio Rignanese.

Ha commentato il match nel post partita il preparatore dei portieri Armando Amicone, oggi allenatore “supplente” vista la squalifica di Lele Cola. “Abbiamo fatto un gran primo tempo – afferma Amicone -. Abbiamo preso gol su una deviazione ma poi abbiamo costruito delle situazioni dove potevamo e dovevamo realizzare. Siamo riusciti a pareggiarla e poi c’è stato il grave infortunio di Rignanese che sicuramente ha scosso la squadra. Vedere un compagno che esce dal campo piangendo ha demoralizzato un po’ i giocatori. Ogni volta ce ne succede una. Siamo rientrati un po’ più contratti e nervosi però siamo riusciti a fare delle cose importanti. Loro hanno avuto solo una palla gol verso la fine, noi abbiamo avuto l’occasione di Fossati, quella di Silvestri e altre situazioni importanti“.

Il problema sembra essere sempre lo stesso: il Savona non riesce a concretizzare. I gol ci sono, ma sono pochi rispetto alle occasioni create. Commenta infatti Amicone: “Non cerchiamo alibi, ma purtroppo non riusciamo a concretizzare quello che costruiamo ed è un problema. Il Savona deve dare qualcosa di più a livello caratteriale però onestamente non me la sento di imputare alla squadra qualcosa di negativo. I ragazzi avevano voglia di vincere questa partita. Purtroppo è un periodo in cui ci gira poco bene. Gli altri ci fanno gol a ogni occasione”.

Dal punto di vista tattico si sono visti per la prima volta titolari contemporaneamente Sassari, Zunino e Rignanese. La loro coesistenza è però durata quaranta minuti visto che Rignanese è uscito in ambulanza per un grave infortunio alla caviglia. Afferma Amicone: “Sassari l’abbiamo messo esterno perché giocavamo con Zunino e Turone dietro a Rignanese. Vedendo come gioca il Finale abbiamo cercato di rinorzare gli esterni. Come dicevo prima nel primo tempo abbiamo fatto bene e Sassari ha svolto il lavoro che gli avevamo chiesto. Per quanto riguarda Rignanese il discorso è il tendine d’Achille. Probabilmente se l’è rotto, per cui se la diagnosi sarà realmente quella è una brutta cosa“.