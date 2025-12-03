Savona, FdI: “Il PD minimizza gli episodi, si erge a paladino della sicurezza e dà la colpa al governo”

Savona. “Siamo lieti di aver stimolato il Pd e i suoi esponenti, facendoli risvegliare dal torpore in cui hanno vissuto fino ad ora e nel quale hanno cercato di trascinare anche i Savonesi. Riscontriamo inoltre, con estremo piacere, che essendo privi di idee e proposte, non hanno fatto altro che eseguire un mero copia incolla dei nostri comunicati stampa sulla sicurezza, prendendo le nostre proposte facendole figurare come loro obiettivi raggiunti, cosa peraltro non vera”. Così Fratelli d’Italia replica alle dichiarazioni del Partito Democratico.

“Si evince da subito, che quanto afferma il PD, è la solita routine – proseguono il coordinatore Città di Savona Matteo Debenedetti, il capogruppo Fdi in Comune a Savona Massimo Arecco, il consigliere comunale Renato Giusto e il portavoce Giuseppe Giordanella -. Quando non ha argomenti, e qui l’argomento c’è ed è evidente la sicurezza e la tranquillità di noi savonesi, dopo aver inutilmente tentato di smontare le vicende, minimizzato gli episodi, giustificato gli accadimenti descrivendole semplici ragazzate, ecco che improvvisamente, sotto l’incalzare nostro e dei Savonesi, si desta e si erge a paladino della sicurezza, dando la colpa all’attuale Governo”.

“Noi non avalliamo comportamenti violenti – proseguono -, noi non assaltiamo redazioni di testate giornalistiche, noi non giustifichiamo chi devasta le nostre citta con la scusa di protestare, per proteggere terroristi nascosti dietro civili inermi. Noi facciamo le leggi per tutelare i cittadini e le forze dell’ordine che, la sinistra ha sempre accusato, attaccato e mai difeso e tutto questo accade ancora oggi. Noi siamo scesi nelle piazze per dare solidarietà e sostegno alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell’Ordine”.

“Il nostro Capo Gruppo in Regione Rocco Invernizzi ha fotografato ed evidenziato niente altro che la realtà monitorata da tempo, anche attraverso tante segnalazioni ricevute dai cittadini Savonesi.

Quindi l’affermazione “Ma Invernizzi dove vive” la possiamo rispedire ai mittenti del PD che hanno firmato il comunicato dicendogli “Ma dove avete vissuto voi fino ad ora”! Come possiamo aspettarci un atteggiamento serio ed obiettivo da persone che non hanno rispetto dei propri elettori, raccontandogli favole, cercando di circondare con una cortina di silenzio e nebbia e inutili giustificazioni legate alle vicende che tutti conosciamo, facendoci persino una paternale dall’alto degli scranni. Quindi bene Rocco Invernizzi che ha segnalato e segue quanto accade, bene Fratelli d’Italia Savona che monitora la situazione, bene e grazie a tutti i cittadini che ci segnalano le continue problematiche, che a quanto pare, solo il PD non vede”, concludono.