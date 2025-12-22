“Non me lo immaginavo un debutto così, ma ci speravo. Per me giocare in una piazza così è adrenalina pura. Quello di cui avevo bisogno. Era importante vincere e ci siamo riusciti”. Esordisco così l’attaccante Enrico Nelli. Arrivato la scorsa settimana dalla Voltrese, a lui il compito di sostituire Zunino, andato alla Carcarese, e l’infortunato Rignanese. Non poteva esserci avvio migliore. La doppietta al debutto è valsa la vittoria 2-1 contro un buon Ceriale.

Di piede e di testa. Il primo goal è figlio di un inserimento su delizioso filtrante di Durante e di un tocco ad anticipare Gallo in uscita. Il secondo è un colpo di testa da opportunista nell’area piccola su calcio d’angolo.

Sulle richieste di mister Sarpero: “Non mi ha chiesto nulla di particolare – racconta Nelli – se non di avere l’atteggiamento giusto e di inserirmi bene all’interno del gruppo. E di lavorare al servizio della squadra, quando fai bene il goal viene di conseguenza”.

Di goal ne ha segnati parecchi. Ma davanti a una tifoseria come quella biancoblù tutto viene amplificato sia in negativo ma anche, e meno male, in positivo: “Mi sarei strappato la maglietta di dosso, avevo la pelle d’oca. Quando sono uscito e mi hanno applaudito mi sono emozionato. Con Sassari avevamo già giocato insieme in Piemonte e ci siamo sempre sentiti negli anni. Abbiamo un bellissimo rapporto. Dobbiamo lavorare ancora ma è un buon inizio”.

“Ho trovato un bellissimo gruppo, che mi ha accolto benissimo. Stesso discorso per società e staff. Li ringrazio di cuore perché non è mai scontato”, conclude.