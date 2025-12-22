  • News24
Fuori la doppietta

Savona, è subito un Nelli-nator: “Pelle d’oca dopo il secondo goal, mi sono emozionato” fotogallery

Il classe 1999 di goal ne ha fatti parecchi, ma una doppietta con un pubblico come quello biancoblù lascia il segno

“Non me lo immaginavo un debutto così, ma ci speravo. Per me giocare in una piazza così è adrenalina pura. Quello di cui avevo bisogno. Era importante vincere e ci siamo riusciti”. Esordisco così l’attaccante Enrico Nelli. Arrivato la scorsa settimana dalla Voltrese, a lui il compito di sostituire Zunino, andato alla Carcarese, e l’infortunato Rignanese. Non poteva esserci avvio migliore. La doppietta al debutto è valsa la vittoria 2-1 contro un buon Ceriale.

Di piede e di testa. Il primo goal è figlio di un inserimento su delizioso filtrante di Durante e di un tocco ad anticipare Gallo in uscita. Il secondo è un colpo di testa da opportunista nell’area piccola su calcio d’angolo.

Sulle richieste di mister Sarpero: “Non mi ha chiesto nulla di particolare – racconta Nelli – se non di avere l’atteggiamento giusto e di inserirmi bene all’interno del gruppo. E di lavorare al servizio della squadra, quando fai bene il goal viene di conseguenza”.

Di goal ne ha segnati parecchi. Ma davanti a una tifoseria come quella biancoblù tutto viene amplificato sia in negativo ma anche, e meno male, in positivo: “Mi sarei strappato la maglietta di dosso, avevo la pelle d’oca. Quando sono uscito e mi hanno applaudito mi sono emozionato. Con Sassari avevamo già giocato insieme in Piemonte e ci siamo sempre sentiti negli anni. Abbiamo un bellissimo rapporto. Dobbiamo lavorare ancora ma è un buon inizio”.

Ho trovato un bellissimo gruppo, che mi ha accolto benissimo. Stesso discorso per società e staff. Li ringrazio di cuore perché non è mai scontato”, conclude.

