Savona, due progetti su videosorveglianza e lettura targhe: in arrivo 30 nuove telecamere

Savona. Nel corso del Comitato “provinciale” per l’Ordine e la Sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura, “presieduto dal Prefetto dott. Carlo De Rogatis”, l’Assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali ha presentato i due nuovi progetti del Comune di Savona dedicati al potenziamento della rete cittadina delle telecamere. Si tratta complessivamente di 30 nuovi impianti, per un investimento di 90mila euro finanziati con l’avanzo del bilancio comunale.

La prima iniziativa, che è stata approvata dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riguarda l’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino con 15 nuove telecamere che verranno installate in tre aree individuate dall’Amministrazione per le loro criticità: Piazza Maestri dell’Artigianato, zona interessata da episodi di degrado e piccolo spaccio; Via Paleocapa, dove si registrano atti vandalici e furti ai danni delle attività commerciali; Corso Tardy e Benech, area segnalata per presenze moleste e casi di microfurti.

“Sono interventi mirati e condivisi con la prefettura, pensati per aumentare il presidio nelle zone più sensibili della città – spiega l’assessore Barbara Pasquali – La videosorveglianza è un supporto fondamentale per prevenire illeciti e per fornire alle Forze dell’Ordine elementi concreti nelle attività di indagine”.

Il secondo progetto prevede l’installazione di 15 telecamere dedicate alla lettura targhe ideate per mettere in collegamento il sistema comunale al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) della Polizia di Stato, tramite la Questura di Savona. Come prevede l’iter, il progetto è stato inviato al Ministero per l’approvazione formale.

Il collegamento consentirà l’accesso diretto alle banche dati nazionali dei veicoli segnalati – SDI, Motorizzazione Civile e hot list interforze – permettendo alle Forze dell’Ordine di verificare in tempo reale gli spostamenti di mezzi già attenzionati.

E’ un’integrazione tecnologica che potenzia il coordinamento con gli organismi di sicurezza nazionali e che permetterà, successivamente, anche agli altri Comuni di accedere ai dati raccolti.

“Su questo fronte dal 2021- conclude l’Assessore Pasquali – il Comune ha stanziato cifre molto importanti. Nel 2021 abbiamo dato vita a un sistema di lettura targhe insieme con il Comune di Albissola Marina, per un investimento di 200 mila euro. Nel 2022 abbiamo implementato il sistema di videosorveglianza con 10 telecamere nel centro storico (via Untoria), ai giardini di Legino (via Fratelli Rey) e sul Priamar. Lo scorso anno, infine, abbiamo aggiunto altre 5 telecamere, in piazza Saffi, in vico dei Pico, in Darsena -nelle zone che erano ancora prive di telecamere- e, infine, in piazzale Eroe dei Due Mondi per monitorare la spiaggia sotto al Priamar e nel parcheggio di piazza del Popolo”.