Savona, Cola: “Passo indietro per rispetto, purtroppo quest’anno non sono riuscito a trasformare l’album di figurine in una squadra”

Savona. Il comunicato è arrivato, quindi anche l’ufficialità: Emanuele Cola non è più l’allenatore del Savona, la società ha accettato le sue dimissioni. Ora il Vecchio Delfino dovrà ragionare sul sostituto: i nomi disponibili sono quelli di Sarpero, Di Latte, Solari, Lepore, Girgenti e Gallotti.

Nella nota biancoblù di saluto sono presenti le dichiarazioni dell’ormai ex tecnico biancoblù “Ho deciso di fare un passo indietro per rispetto di quello stemma che portiamo sul petto. Purtroppo quest’anno l’album delle figurine non sono riuscito a trasformarlo in una squadra, i motivi sono mille ma non sarebbe giusto elencarli. Lascio una società fatta di persone speciali con un entusiasmo che riporterà il Savona dove merita“.

Tempo di tanti ringraziamenti: “Voglio ringraziare uno ad uno tutte le persone che mi hanno sopportato e supportato in questi 13 mesi. A partire dal ds Alessio Barone che mi ha dato l’opportunità di misurarmi con i “grandi”, il pres Alain Milani, l’orso buono Adamo Agostino, “Pipe”, il mio staff capitanato dalla mia valvola di sfogo Danilo Ravecca, lo sciupafemmine Armando Amicone, il precisino Lollo Ninivaggi, lo Psyco prof. Davide Costamagna, Alfred, Andy, Andrea, Gerry, Fabio, Claudio e per ultimo ma non per importanza l’uomo ovunque Mirko”.

Poi il messaggio ai tifosi: “Splendidi, non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno. La festa che ci hanno tributato il giorno della vittoria del campionato mi rimarrà nel cuore per tutta la vita. FORZA SANNA, da oggi hai un tifoso in più”.

E il sodalizio biancoblù scrive: “Il Savona FBC desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento al mister Emanuele Cola per il lavoro svolto in questi mesi e per l’importante traguardo della promozione conquistata nella scorsa stagione. La Società intende sottolineare non solo le sue competenze professionali e l’impegno costante dimostrato sul campo, ma anche le qualità umane che hanno lasciato un segno positivo all’interno dell’ambiente biancoblù”.

“A Mister Cola vanno i nostri migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni e successi”, chiosa.