Savona, dal Genoa Club un buono spesa per i minori stranieri di “Progetto Città – Itaca”

Savona. Il Genoa Club Savona a favore dei minori stranieri non accompagnati della comunità Progetto Città – Itaca.

Nella giornata del 23 dicembre il vice presidente del Genoa Club Savona Franco Rignanese, insieme ai membri del direttivo Fabio Meloni e Ezio Papaleo, hanno consegnato un buono spesa per l’acquisto di beni di prima necessità ed indumenti alla comunità per minori stranieri non accompagnati Progetto Città – Itaca di via Rossello a Savona.

All’evento hanno partecipato il presidente dell’associazione Gaetano Merrone ed il coordinatore Leo Rombola’, insieme a tutti i ragazzi ospiti della comunità, ad ognuno dei quali è stato donato un braccialetto rossoblù.

Il Genoa Club Savona “ha deciso di voler intervenire a favore di questi giovani minori, certamente meno fortunati dei nostri figli, ritenendo che l’integrazione di questi ragazzi, soli e catapultati in un altro continente ed in un’altra realtà, possa passare anche attraverso la passione calcistica per il Genoa cfc, che peraltro hanno avuto modo di sostenere e vedere dal vivo nell’ultima sfortunata partita contro l’Atalanta, grazie all’impegno degli addetti della comunità Itaca”.