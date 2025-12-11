Savona, da gennaio al via i lavori di sostituzione degli oltre 10mila punti luce

Savona. Partiranno a gennaio i lavori per la sostituzione degli oltre 10mila punti luce nella città di Savona, nell’ambito del bando Elena.

La concessione, alla società CiviSmart, ha una durata di 15 anni e prevede progettazione e realizzazione della rigenerazione del sistema di illuminazione pubblica, dunque di tutti i punti luce della città, circa 10.500, con l’eccezione di quelli recentissimi e già di nuova generazione (ad esempio piazza Pertini, la parte nuova di piazza Diaz, via Nizza …). Il progetto definitivo prevede il passaggio a un sistema di illuminazione a Led a controllo remoto.

“La prossima settimana avremo un confronto con la società – spiega in commissione consiliare l’assessore Francesco Rossello -. Dovremo definire il punto di partenza, la sequenza dei quartieri oltre ai tempi di ogni singolo lavoro”.

“I lavori – secondo quanto detto in commissione – finiranno entro l’estate“.

“Si passa a un’illuminazione a led a controllo remoto – spiega Rossello -, con la possibilità di alzare e abbassare l’intensità a seconda dell’orario. L’obiettivo è finalizzato al risparmio energetico che si ottiene in parte con un sistema più efficiente e illuminando in maniera più intelligente puntando la luce sulla parte che si vuole illuminare. Sarà illuminata solo la sdrada e non i palazzi dal secondo piano in sù. Si risparmierà molto di manuntenzione e sarà possibile intervenire immediatamente attraverso il controllo da remoto, oggi abbiamo un lampione su tre spento“.

Il valore totale dell’investimento è di 8 milioni di euro e verrà finanziato in gran parte dai risparmi energetici prodotti.