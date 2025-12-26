  • News24
Tonfo

Savona, crolla un cornicione nei pressi di piazza Saffi e si abbatte sul marciapiede

Transennata l'area sottostante il balcone da cui si è staccato il pezzo decorativo dello stabile

Generico dicembre 2025

Savona. Crolla una parte di cornicione nei pressi di piazza Saffi, transennata l’area in attesa della messa in sicurezza del balcone da cui è avvenuto il distacco.

Probabilmente a causa del forte vento e della pioggia, alcune ore fa si è abbattuto sul marciapiede un grande pezzo decorativo dello stabile, che con l’impatto si è frantumato.

Per fortuna in quel momento nessuno si trovava nel punto del crollo, tra via Boselli e via Brignoni, e pertanto non si sono registrate persone coinvolte o ferite.

