Savona, crolla un cornicione nei pressi di piazza Saffi e si abbatte sul marciapiede

Savona. Crolla una parte di cornicione nei pressi di piazza Saffi, transennata l’area in attesa della messa in sicurezza del balcone da cui è avvenuto il distacco.

Probabilmente a causa del forte vento e della pioggia, alcune ore fa si è abbattuto sul marciapiede un grande pezzo decorativo dello stabile, che con l’impatto si è frantumato.

Per fortuna in quel momento nessuno si trovava nel punto del crollo, tra via Boselli e via Brignoni, e pertanto non si sono registrate persone coinvolte o ferite.