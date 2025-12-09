Savona, coppia investita da auto in via Paleocapa: soccorsi mobilitati

Savona. Investimento pedonale nel primo pomeriggio di oggi a Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14 e 45, una coppia, un uomo e una donna, è stata colpita da un’auto in transito lungo il tratto di via Paleocapa.

A seguito dell’urto con la vettura, i due sono caduti a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di due ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca savonese e della Croce Oro Mare di Albissola, oltre al personale del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, i due feriti sono stati traportati all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle informazioni sull’accaduto, le loro condizioni e il loro quadro clinico non destano particolare preoccupazione. Fortunatamente, pare che il veicolo stesse procedendo a bassa velocità e quindi non hanno riportato traumi significativi.

Sul luogo dell’investimento sono stati svolti i rilievi e gli accertamenti del caso.