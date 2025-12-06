Savona, controlli della polizia di Stato: tre giovani tra i 20 e i 23 anni fermati con hashish, coltelli e bilancini

Savona. Durante il consueto servizio di controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, nella notte scorsa gli operatori della volante hanno effettuato il controllo di un’auto in sosta in una via del centro di Savona.
Il forte stato di agitazione dei tre giovani a bordo, unito al marcato odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo, ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti sui ragazzi, con un’età compresa tra i venti e i ventitré anni.
All’interno del veicolo, ai piedi del passeggero, è stata trovata una scatola metallica contenente un coltello con tracce di una sostanza sospetta — poi identificata come hashish — insieme a un involucro contenente altra droga dello stesso tipo.
La perquisizione personale ha permesso di recuperare ulteriori quantitativi di hashish per un peso complessivo di circa 13 grammi, oltre a due bilancini di precisione e a una somma di denaro in banconote di vario taglio, ritenuta compatibile con attività di spaccio.
Gli altri due occupanti del veicolo sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico.
Per i tre giovani, incensurati, è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria: tutti e tre per porto di armi od oggetti atti ad offendere, per il ventenne trovato con la droga anche l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.
Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.