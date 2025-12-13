Savona, concerto di Natale per l’associazione Cresc.i: “Una serata di musica e cuore”

L’Oratorio di Nostra Signora di Castello a Savona si è riempito di luce, musica e profonda emozione in occasione del concerto di Natale, organizzato per il terzo anno consecutivo da Banca Mediolanum per la propria clientela e aperto a tutta la cittadinanza.

Il concerto ha rappresentato anche un importante momento di impegno concreto, grazie al sostegno al “Progetto Renzo Astengo” dell’associazione Cresc.i OdV, iniziativa dedicata al supporto delle persone più fragili.

“Una serata intensa e partecipata, capace di unire spiritualità, bellezza e solidarietà, resa ancora più suggestiva dall’esibizione della Schola Cantorum del Convento dei Cappuccini, diretta dal Maestro Angelo Mulè, che ha guidato il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore attraverso la musica sacra e natalizia” affermano dall’associazione savonese.

“Un sentito ringraziamento va a Banca Mediolanum Savona, che ha creduto e investito con convinzione nel progetto, e in particolare ai suoi consulenti, che non solo hanno curato l’organizzazione dell’evento, ma hanno anche dato avvio alla raccolta fondi con contributi personali, testimoniando un forte senso di responsabilità sociale”.

“La grande partecipazione del pubblico ha confermato quanto momenti come questo siano capaci di creare comunità, rafforzare legami e trasformare la musica in un linguaggio universale di cura e attenzione verso l’altro”.

2Grazie a tutti coloro che hanno condiviso una serata di solidarietà, musica e cuore” conclude l’associazione.