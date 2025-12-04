Savona, coltellata al luna park: giovane denunciato per lesioni aggravate e minacce

La Polizia di Stato di Savona ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un ventiquattrenne di origine straniera con l’accusa di lesioni aggravate e porto ingiustificato di coltello, in relazione ai fatti accaduti nell’area dei giardini del Prolungamento a Mare, nel tardo pomeriggio di domenica, quando all’interno della zona del luna park si era verificata una violenta lite tra due gruppi di ragazzini.

Dopo il primo intervento effettuato da personale della Squadra Volanti, è partita una “indagine lampo” da parte degli investigatori della Squadra Mobile, che ha consentito di ricostruire gli eventi avvenuti nelle vicinanze di Piazza Eroe dei Due Mondi dove, a seguito di un diverbio per futili motivi, pare legato ad un pregresso episodio avvenuto qualche settimana fa, un giovane avrebbe estratto un coltello e si sarebbe scagliato contro un coetaneo, colpendolo alla schiena e provocandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni dai sanitari dell’ospedale San Paolo. La vittima, comunque, non è mai stata in pericolo di vita.

Sul posto erano immediatamente intervenuti gli agenti, che avevano provveduto a soccorrere la vittima ed avviato i primi accertamenti per risalire al responsabile, che nel frattempo si era dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo i primi accertamenti, l’accoltellamento non va inquadrato nel fenomeno delle cosiddete “baby gang” e non presenta collegamenti con altri sporadici ed isolati fatti di reato avvenuti nel corso dell’estate in centri della riviera e in Darsena.

Il giovane è stato, inoltre, denunciato con l’accusa di minacce, in ordine ad un precedente episodio avvenuto nell’ottobre scorso.

I controlli della polizia continueranno in tutta la provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti la massima sicurezza, soprattutto in vista delle prossime festività.