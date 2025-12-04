Savona. Oggi (4 dicembre) a Savona, in Duomo, si sono svolte le celebrazioni dedicate a Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare e di tutte quelle professioni in cui ogni giorno si affronta il pericolo per tutelare la sicurezza dei cittadini.

È stata una celebrazione intensa e partecipata. La giornata si è aperta alla sede centrale con l’alzabandiera, eseguito in forma solenne davanti al personale operativo. Un rito che si ripete ogni anno ma che conserva immutata la sua forza simbolica: un modo per ricordare il valore del servizio, la vicinanza alla comunità e l’unità del Corpo.

Subito dopo, il personale si è recato alla Santa Messa celebrata dal Vescovo di Savona, un appuntamento particolarmente sentito, al quale hanno preso parte anche i colleghi della Capitaneria di Porto, che condividono con i Vigili del Fuoco la patrona e un forte legame operativo sul territorio. La celebrazione ha offerto un momento di raccoglimento e ringraziamento per l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’emergenza.

La mattinata è proseguita con la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti della caserma di via Nizza, alla presenza del Prefetto. Un gesto carico di significato, che ogni anno rinnova la memoria di chi ha perso la vita nel servizio alla collettività e ricorda la responsabilità morale che accomuna ogni vigile del fuoco.

Parallelamente, nei distaccamenti della provincia, Santa Barbara è stata celebrata con iniziative locali, momenti di incontro e i tradizionali pranzi conviviali: occasioni semplici, spesso organizzate spontaneamente, che rinsaldano i legami tra i colleghi e valorizzano lo spirito di corpo.

guarda tutte le foto 11



Savona celebra Santa Barbara

Anche quest’anno, la festa di Santa Barbara si conferma per i vigili del fuoco savonesi una giornata speciale: un appuntamento che unisce tradizione, memoria e riconoscenza, e che richiama l’essenza stessa del servizio quotidiano svolto a tutela della comunità.

Presente, tra gli altri, anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha dichiarato: “La figura di Santa Barbara richiama il valore del coraggio, della fede e della serenità di fronte alle situazioni più difficili, qualità che ritroviamo in chi opera nelle emergenze e nelle calamità”. Oggi onoriamo tutte le Donne e gli Uomini che, con competenza, dedizione e grande senso del dovere, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la comunità. La loro presenza costante nei contesti più difficili ci permette di poter contare su persone sempre pronte a intervenire in ogni circostanza”.