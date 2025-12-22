Savona, camion si incastra tra le auto parcheggiate in via Luigi Corsi e blocca il traffico

Savona. Continua ad essere un problema, a Savona, la necessità dei mezzi pesanti di attraversare il centro cittadino. Questa mattina, intorno all’ora di pranzo, il traffico in via Luigi Corsi – e di conseguenza nelle arterie limitrofe – è stato bloccato per diversi minuti da un camion che, nell’effettuare una curva, è rimasto incastrato tra le auto parcheggiate.

Per la precisione, il Tir stava svoltando da via Luigi Corsi in via Guidobono, ma lo spazio lasciato dalle auto – regolarmente parcheggiate – era evidentemente insufficiente: il mezzo pesante è rimasto così incastrato, danneggiando anche uno dei veicoli a bordo strada.

Immediatamente sul posto è intervenuta la polizia locale, che è stata costretta a chiudere per un po’ il traffico in via Luigi Corsi in modo da permettere i rilievi e le operazioni di rimozione del camion.

Un episodio – fortunatamente questa volta senza conseguenze – che, presumibilmente, darà ancora più forza alle polemiche sulla costante presenza di mezzi pesanti nel centro città, divampate pochi giorni fa con la tragedia di Valentina Squillace, la ragazza travolta proprio da un Tir. In sua memoria, oggi, il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio.