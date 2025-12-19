Savona, bidoni in fiamme in corso Tardy e Benech: “Noi commercianti e residenti siamo stanchi, spaventati e sfiduciati”

Savona. Bidoni condominiali in fiamme: è successo ieri sera in corso Tardy e Benech a Savona. “La misura è colma – commenta Maurizio Scaramuzza, capogruppo della Lega in consiglio comunale -. quello che è successo ieri sera è l’ennesimo episodio di una situazione fuori controllo. Noi commercianti e residenti siamo stanchi, spaventati e sfiduciati”.

“Riceviamo solo promesse mentre la situazione per il commercio precipita e la sicurezza è compromessa. Noi commercianti di prossimità resistiamo in Corso Tardy e Benech, ma non possiamo accettare scene di cassonetti in fiamme come se fossimo nel Bronx”.

“Quando di recente Savona ha ospitato gli Stati generali della Polizia locale, il sindaco si è presentato solo per qualche minuto. Una materia che forse non è di suo interesse? Niente di più sbagliato: è necessario dare ascolto ai problemi dell’intera città, non solo delle vie centrali pedonalizzate e ora vuote”, conclude.