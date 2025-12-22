  • News24
Incontro interreligioso

Savona, bambini di differenti fedi in Duomo per l’augurio natalizio di pace nel mondo

Bambini, ragazzi e ospiti delle residenze protette hanno preso parte alla XIX edizione dell’iniziativa natalizia promossa dall’ICSV2 Sandro Pertini

Savona. Oltre 500 persone tra bambini, ragazzi e ospiti di alcune residenze protette di Savona e provincia si sono incontrate venerdì scorso nel Duomo di Savona in occasione della XIX edizione dell’iniziativa natalizia del progetto didattico interculturale “Francesco e Kamil”, intitolata quest’anno “Speranza di Pace”.

L’incontro, caratterizzato da un forte valore simbolico e inclusivo, ha visto la partecipazione e l’accoglienza da parte degli esponenti delle differenti fedi religiose, confermandosi come un momento di dialogo, condivisione e riflessione sui temi della pace, della convivenza e del rispetto reciproco.

L’iniziativa è stata sostenuta dalla Custodia Generale del Sacro Convento di Assisi ed è stata ulteriormente arricchita dalla toccante lettura del messaggio inviato dalla scuola Saint Joseph di Betlemme, che ha contribuito a rafforzare il significato universale dell’evento e il legame ideale con i luoghi simbolo della pace.

“Francesco e Kamil” prende il nome dallo storico incontro, all’insegna del rispetto reciproco, avvenuto 800 anni fa tra Francesco d’Assisi e il sultano d’Egitto Al Malik Al Kamil all’epoca della quarta crociata, incontro che rappresenta il primo tentativo di dialogo interreligioso.

Il progetto “Francesco e Kamil” è un progetto d’Istituto dell’ICSV2 Sandro Pertini, ma è aperto alla partecipazione di tutti gli Istituti e delle scuole paritarie di Savona e provincia, con l’obiettivo di promuovere l’educazione interculturale e il confronto tra culture e religioni fin dalla giovane età.

