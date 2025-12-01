Savona, auto investe anziana: ferita, conducente fuggito dopo l’incidente

Savona. Investimento pedonale con auto pirata nel pomeriggio di oggi a Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 50, una signora è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in corso Vittorio Veneto. La vettura, dopo l’urto, sarebbe fuggita via senza fermarsi e prestare soccorso.

Immediato l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro Mare e del 118: l’anziana, caduta a terra dopo l’urto con il veicolo, è stata curata dal personale sanitario e in seguito trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, la donna non sarebbe in gravi condizioni.

Sono ancora in corso, invece, le ricerche del conducente dell’auto responsabile dell’investimento.