Savona, Assonautica ringrazia gli Enti che hanno collaborato nella messa in sicurezza della zona ex Funivie

Savona. Nel pomeriggio di sabato 29 novembre si è riunita presso i locali del Cral “Pippo Rebagliati” l’assemblea ordinaria dei soci di Assonautica Provinciale di Savona per l’approvazione del bilancio preventivo 2026.

Il presidente Giovanni Bauckneht ha aperto l’assemblea affrontando il problema delle criticità strutturali delle ex Funivie e della conseguente ordinanza della Capitaneria di Porto che ha obbligato l’Associazione a liberare dalle imbarcazioni un intero pontile di ormeggio.

Il problema dello spostamento di 39 barche in pochissimo tempo era enorme ma siamo riusciti a trovare una soluzione provvisoria, in attesa di una futura riorganizzazione degli ormeggi in concessione.

L’intervento del presidente ha tranquillizzato i soci sul futuro della nautica associativa. Assonautica ringrazia per il sostegno e l’attiva collaborazione la Capitaneria di Porto, l’Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Savona.

L’assemblea è proseguita con la lettura da parte di Simone Nuti della relazione al bilancio preventivo per il 2026, approvato all’unanimità con 166 voti. I soci presenti erano 132 e 34 quelli rappresentati in delega.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono stati riconfermati Marco Lolli, Simone Nuti e Alessandra Senes. Per il Collegio dei Probiviri sono stati riconfermati Filippo Polvicino, Sergio Scolastico e Giancarlo Zanini (membro supplente). È stata nominata Elena Genero in sostituzione da Veronica Valenti che ringraziamo per l’attività svolta. Un ringraziamento va anche agli attuali membri dei Collegi per avere accettato gli incarichi.

Dopo l’intervento di alcuni soci su varie problematiche l’assemblea si è sciolta.