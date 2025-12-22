Savona, approvato il bilancio di previsione: “Un milione di euro in meno da Governo e Regione”

Savona. Il consiglio comunale di Savona ha approvato il bilancio di previsione 2026 con 20 voti favorevoli (10 contrari, 3 assenti). Durante la presentazione della pratica l’assessore Silvio Auxilia ha evidenziato “un rilevante incremento costo del personale a seguito del rinnovo del contratto nazionale e i tagli del Governo e della Regione per un totale di un milione di euro“.

La spesa corrente è di 68 milioni e mezzo di euro (68.521.000 euro), in linea con quella dell’anno scorso (tra gli interventi sono previsti 6 milioni e 200mila euro per il welfare, 1 milione per la manutenzione del verde, 885mila euro per lo skate park, 1 milione per il restyling del Bacigalupo).

Il capogruppo di PensieroLibero.zero, Fabio Orsi ha criticato il bilancio definendolo “anonimo”: Non c’è neanche stata un’introduzione del sindaco, questo cambio di rotta rispetto agli altri anni è significativo. Con il taglio delle risorse del governo viene giustificata la riduzione della spesa corrente”.

“Sono diminuite le risorse per gli eventi, per le manifestazioni sportive – prosegue Orsi -. Sullo skate park è stato messo un milione negli ultimi mesi e sul Bacigalupo nemmeno un euro. A Savona ci siano sport di serie A, altri di serie B. Tutti si augurano che ci siano le risorse per renderli di serie A”.

Per quanto riguarda le entrate: “Relativamente ai parcheggi è previsto un incremento di 300mila euro, io credo che si sia stati eccessivamente ottimisti e poco prudenti. Il servizio per come è stato avviato appare già ampiamente deficitario. Per i primi 11 giorni i parcometri non erano attivi e ho stimato circa 50mila euro di perdita per il Comune. Sull’aumento delle sanzioni da codice della strada mi chiedo come mai siano stimamti 400mila euro in più nonostante non sia previsto un aumento di personale”. Su quest’ultimo punto ha replicato l’assessore Barbara Pasquali: “Al 18 dicembre 2025 sono stati accertati verbali per un milioni e 618mila euro (contro il milione e 321 mila del 2024), le cifre sono pienamente in linea con il bilancio di quest’anno”.

Sulla gestione dei rifiuti Orsi aggiunge: “Non è previsto nessun intervento che impatti o meno sul contratto di servizio che modifiche l’attuale piano di gestione. Non è previsto quindi nessun miglioramento”. Pasquali ha replicato che “sarebbe da irresponsabili prevedere delle modifiche a un piano che non è stato messo a terra a pieno”.

Per replicare alle critiche di Orsi è intervenuta la capogruppo del Partito Democratico Alessandra Gemelli che ha sottolineato – dal suo punto di vista – i punti di forza di questo bilancio: “Ciò che emerge fin da ora è l’attenzione al sociale dove le risorse vengono incrementate. Sono state confermate le esenzioni per i redditi più bassi”.

Dopo un attacco al governo sul taglio delle risorse (per la quale è stata presentata una mozione dei gruppi di maggioranza) ricorda gli interventi per l’emergenza casa: “Il governo sembra stia lavorando per l’ennesimo condono e non supportando chi vive l’emergenza, questo bilancio invece destina risorse all’agenzia sociale per l’abitare che si pone l’obiettivo di risolvere questo problema che ha rilevanza nazionale”.

Gemelli elenca alcuni investimenti: “Vengono confermate le risorse per riqualificare le vie pedonali, la costruzione dello skate park e il restyling del Bacigalupo oltre al cofinanziamento del secondo lotto del Chiabrera. La diminuzione delle spese per manifestazioni ed eventi permette di mantenere invariate le risorse per le manutenzioni”.

L’intervento è stato concluso con il tema sicurezza: “Riteniamo sia importante sottolineare che la sicurezza pur essendo di competenza del ministero dell’interno, stiamo mettendo in atto una serie di accorgimenti. I Comuni devono fare la loro parte, ma allarmismi, slogan e propaganda non risolvono il problema e tanto meno lo fanno i social. Ciò che servirebbe davvero è aumentare il personale delle forze dell’ordine”.

Il consigliere del M5S, Federico Mij chiede di “ampliare la fascia di esenzione” e “visto il carente servizio di raccolta rifiuti a cui assistiamo dare un segnale ai cittadini in modo concreto con uno sconto sulla Tari”.

Sugli impianti sportivi è intervenuto anche l’assessore Francesco Rossello: “Ritornare alla piena efficienza degli impianti richiederà tempo. Abbiamo previsto interventi sul Ruffinengo, suol Bacigalupo, sulla Zanelli e su tanti altri impianto come la Fontanassa, il Pala Zinola e il Pala Speranza, la bocciofila di via Famagosta. Sono interventi importanti e bisognerà farne ancora. In questi anni abbiamo fatto interventi di manutenzione straodinaria ovunque sulla base delle priorità, la disponibilità di finanziamenti e risorse proprie. Faremo un intervento sul Bacigalupo che non si vede da 50 anni. Lo facciamo in ritardo perchè aspettavamo che si concretizzassero le proposte private e i finanziamenti”.

Il sindaco Marco Russo ha concluso la discussione: “Il bilancio non è per niente anonimo. Non è qui che si trovano contenuti politici strabilianti, ma coerenza nell’azione amministrativa”. Russo commenta anche il taglio dei trasferimenti: “La situazione sta diventando insostenibile, questa è la voce unanime di Anci. Dobbiamo avere un approccio dinamico. Stiamo curando la ricerca di risorse, ma non può essere prevista dal bilancio di previsione”.

Nel merito dei temi interviene sui parcheggi: “Verificheremo se ci sono stati problemi e di chi è stata la responsabilità, ma non possiamo perdere di vista la prospettiva. Questo è un approccio miope, quotidiano per quotidiano. Se questo sistema ci consente una fruizione migliore e anche più sicura, ma davvero il problema sono il ritardo di 10 giorni dell’attivazione dei parcometri? Non sottovalutiamo nulla e ne chiederemo conto, ma non possiamo perdere di vista il lungo periodo”.

A margine della seduta il capogruppo della Lega, Maurizio Scaramuzza commenta: “Gli amministratori di centrosinistra di Savona sembrano restare in una dimensione lontana dalla realtà, imputando a tagli regionali o governativi una scelta che, nei fatti, è quella di investire meno sulla città. La riduzione della spesa corrente lascia intendere che qualche passo falso sia stato compiuto quest’anno, ma a pagarne il prezzo saranno soprattutto i cittadini, con meno investimenti e meno opportunità. Ricordiamo inoltre che molte risorse, nazionali, regionali e internazionali, arrivano tramite bandi: chiederemo una verifica puntuale di tutti i bandi a cui il Comune ha partecipato, per capire se i tagli siano effettivamente subiti o se, invece, ci sia stata una minore e non corretta partecipazione e un ridotto coinvolgimento a livello nazionale”.