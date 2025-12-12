  • News24
Polemica

Savona, ancora senza luminarie in via Luigi Corsi e via Guidobono: “Promesse non mantenute, errore affidarsi a Ente Fiera”

A rimanere al buio, fino ad oggi, ancora via Luigi Corsi e via Guidobono: "Prima volta che ci troviamo in questa triste situazione"

Savona. “Le promesse che ci erano state fatte non sono state mantenute. Ci avevano garantito che le luminarie sarebbero state montate entro l’8 dicembre, siamo al 12 e ancora nulla. Abbiamo sbagliato ad affidarci a Ente Fiera, ma pensavamo fosse organizzato meglio di noi”.

Non si placano le polemiche sulle luminarie a Savona. Dopo le proteste dell’Oltreletimbro, a vivere una situazione simile sono anche i commercianti di via Luigi corsi e via Guidobono. 

Il montaggio delle luminarie è iniziato il 9 dicembre in via Paleocapa e corso Italia, ma quattro giorni dopo nell’area di via Luigi Corsi ancora non si vede nulla.

Roberto Blangero, titolare dell’omonima macelleria e presidente del Civ Corsi e Via ripercorre quanto successo: “Abbiamo iniziato il percorso un mese fa, mettendo la faccia come Civ e chiedendo la quota di partecipazione (100 euro più Iva per ogni attività) agli associati. Ci avevano detto che le avrebbero montate l’8 dicembre, ma così non è stato fatto. Ad oggi non abbiamo ancora le luminarie e ci troviamo in difficoltà, ci chiedono ‘come mai ancora oggi non ci sono le luci?’. E non sappiamo dare una risposta, non sappiamo nulla”.

Laura Sasso, cotitolare con il marito di Al Risparmio: “E’ la prima volta che ci troviamo in questa triste situazione, ci siamo affidati all’Ente Fiera che pensavamo fosse più organizzato rispetto a noi. Abbiamo pensato che fossero in grado di essere più efficienti. Invece, ci troviamo al 12 dicembre con le vie buie, questo è il nostro buon Natale“.

Barbara Fresia, di BF Ceramiche spiega che i commercianti sono divisi tra chi vorrebbe fare un passo indietro e chi aspetta il montaggio: “Al momento siamo in difficoltà, riteniamo inaccettabile questa situazione. Spesso i cittadini incolpano i negozianti di non voler pagare, ma noi i soldi li abbiamo messi e se siamo in questa situazione non è colpa nostra. Alcuni vorrebbero chiedere il rimborso, altri pensano che sia un peccato non avere le luminarie anche se in ritardo. Abbiamo commesso l’errore di affidarci a un ente che credevamo mantenesse le promesse fatte. Tra l’altro ad oggi nessuna fattura è arrivata. Di chi è la colpa? Non lo sappiamo, i nostri interlocutori sono Ente Fiera e Confcommercio ma chiunque interpelliamo rimbalza la responsabilità su un altro soggetto, spesso l’assente di turno, come accade sempre in questi casi”.

