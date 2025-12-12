Savona, ancora senza luminarie in via Luigi Corsi e via Guidobono: “Promesse non mantenute, errore affidarsi a Ente Fiera”

Savona. “Le promesse che ci erano state fatte non sono state mantenute. Ci avevano garantito che le luminarie sarebbero state montate entro l’8 dicembre, siamo al 12 e ancora nulla. Abbiamo sbagliato ad affidarci a Ente Fiera, ma pensavamo fosse organizzato meglio di noi”.

Non si placano le polemiche sulle luminarie a Savona. Dopo le proteste dell’Oltreletimbro, a vivere una situazione simile sono anche i commercianti di via Luigi corsi e via Guidobono.

Il montaggio delle luminarie è iniziato il 9 dicembre in via Paleocapa e corso Italia, ma quattro giorni dopo nell’area di via Luigi Corsi ancora non si vede nulla.

Roberto Blangero, titolare dell’omonima macelleria e presidente del Civ Corsi e Via ripercorre quanto successo: “Abbiamo iniziato il percorso un mese fa, mettendo la faccia come Civ e chiedendo la quota di partecipazione (100 euro più Iva per ogni attività) agli associati. Ci avevano detto che le avrebbero montate l’8 dicembre, ma così non è stato fatto. Ad oggi non abbiamo ancora le luminarie e ci troviamo in difficoltà, ci chiedono ‘come mai ancora oggi non ci sono le luci?’. E non sappiamo dare una risposta, non sappiamo nulla”.

Laura Sasso, cotitolare con il marito di Al Risparmio: “E’ la prima volta che ci troviamo in questa triste situazione, ci siamo affidati all’Ente Fiera che pensavamo fosse più organizzato rispetto a noi. Abbiamo pensato che fossero in grado di essere più efficienti. Invece, ci troviamo al 12 dicembre con le vie buie, questo è il nostro buon Natale“.

Barbara Fresia, di BF Ceramiche spiega che i commercianti sono divisi tra chi vorrebbe fare un passo indietro e chi aspetta il montaggio: “Al momento siamo in difficoltà, riteniamo inaccettabile questa situazione. Spesso i cittadini incolpano i negozianti di non voler pagare, ma noi i soldi li abbiamo messi e se siamo in questa situazione non è colpa nostra. Alcuni vorrebbero chiedere il rimborso, altri pensano che sia un peccato non avere le luminarie anche se in ritardo. Abbiamo commesso l’errore di affidarci a un ente che credevamo mantenesse le promesse fatte. Tra l’altro ad oggi nessuna fattura è arrivata. Di chi è la colpa? Non lo sappiamo, i nostri interlocutori sono Ente Fiera e Confcommercio ma chiunque interpelliamo rimbalza la responsabilità su un altro soggetto, spesso l’assente di turno, come accade sempre in questi casi”.