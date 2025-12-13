Savona, all’oratorio di di Sant’Ambrogio il presepe artistico della Fondazione Delbuono

Savona. Torna anche quest’anno il presepe della Fondazione Iginio Delbuono & figli, organismo filantropico che ha tra gli scopi statutari “la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Savona, con riguardo al mantenimento delle tradizioni”.

La Fondazione ha tra i propri principali obiettivi la valorizzazione della rappresentazione del presepe quale forma di arte, oltre che di espressione di devozione popolare, rivolta in particolare ai giovani più attenti e sensibili a tali tematiche. La famiglia Delbuono amava infatti la città di Savona ed aveva particolarmente a cuore Legino, possedendo una casa con un piccolo orto e uno spazio verde ricco di piante da frutto, casa nella quale allestiva uno storico presepe visitato negli anni con entusiasmo da molti leginesi.

Nel solco della passione dei fratelli Delbuono, la Fondazione realizza da alcuni anni, grazie alla sapiente e preziosa messa in scena di artisti del presepe, un allestimento nuovo e diverso ogni anno, con l’esposizione delle storiche statuine già di proprietà della famiglia.

Quest’anno il presepe della Fondazione Delbuono sarà allestito presso l’oratorio di Sant’Ambrogio via Dell’Oratorio 3 in Legino (accesso antistante il posteggio dello stadio Bacigalupo) locale messo gentilmente a disposizione dalla omonima Confraternita dal 25 al 28 dicembre 2025 e poi dall’1 al 4 gennaio e ancora il 6 gennaio 2026 dalle 15.30 alle 18.30.