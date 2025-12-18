Savona, Alberto Bellé presenta il libro “La strada della vita” all’Unione Industriali

Savona. Si è svolta presso l’Unione Industriale di Savona la presentazione del libro “La strada della vita” di Alberto Bellè scritto da Marino Firmani, con prefazione della Presidente Caterina Sambin, un incontro che ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, confermando l’interesse verso temi centrali per il mondo imprenditoriale e sociale.

Il volume racconta la storia umana e imprenditoriale di Alberto Bellè, non come semplice biografia aziendale, ma come testimonianza di una vita attraversata da lavoro, sacrifici, scelte difficili, crisi e rinascite. Un racconto che mette al centro i valori, la responsabilità e la capacità di affrontare il cambiamento senza perdere la propria identità.

Nel dialogo con l’autore sono stati approfonditi temi quali le radici familiari, la visione dell’imprenditore, il significato delle fratture personali e aziendali, la rinascita e soprattutto il passaggio generazionale, inteso non come perdita di potere ma come investimento sul futuro. Particolarmente apprezzato l’intervento della nuova generazione, Carlalberto e Alessandro Bellè, che hanno condiviso la loro esperienza di innovazione, tecnologia e continuità dei valori all’interno dell’impresa.

L’incontro, introdotto dal dr. Vincenzo Franceri, si è svolto in un clima di grande ascolto e coinvolgimento emotivo, riuscendo a toccare le corde più sensibili dei presenti e a trasformare la presentazione in un vero momento di confronto e ispirazione.

Un sentito ringraziamento va all’Unione Industriale di Savona per l’ospitalità e a tutti i partecipanti per aver contribuito al successo di un evento che ha dimostrato come le storie autentiche sappiano ancora parlare al presente e al futuro dell’impresa.